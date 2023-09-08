Власть 08 сентября 2023, 22:38 «Какая-то фантастика». Путин восхитился российскими достижениями в ядерной сфере Президент Путин: достижения России в ядерной сфере — это просто фантастика РИА «Новости»

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Достижения России в ядерной сфере производят ошеломляющее впечатление. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учеными Российского федерального ядерного центра в Сарове.

Глава государства похвалил новый проект по физике высоких плотностей энергии в ядерном центре. Он отметил, что понимает важность этой работы для экономики, народного хозяйства и повышения обороноспособности государства.

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«С некоторыми достижениями в этой сфере я знаком. И желаю дальнейших успехов <…> То, с чем я знаком — впечатляет. Это просто какая-то фантастика. Это становится реальностью и это здорово», — сказал президент.

Ранее британский журналист Рохан Гупта заявил, что разработка ядерных торпед «Посейдон», которую инициировал президент РФ Путин, окажет огромное стратегическое влияние на страны Североатлантического альянса.

По словам обозревателя, такие торпеды способны развивать скорость до 200 километров в час и долго оставаться незамеченными. Когда «Посейдон» долетит до цели, то создаст волну цунами, мощность которой может потопить целое побережье.