«Как всегда, классно»: посол России в Берлине оценил итоги переговоров Путина и Меркель

Глава российского посольства в Берлине Сергей Нечаев заявил, что переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель прошли хорошо.

«Как всегда, классно», — привело слова Нечаева РИА «Новости».

Ангела Меркель прилетела в Москву на переговоры с Владимиром Путиным 20 августа. На открытой части встречи президент России назвал Германию одним из основных партнеров. Канцлер ФРГ заявила, что Берлин намерен всегда поддерживать диалог с Москвой, невзирая на разногласия.

В ходе беседы произошел небольшой конфуз. Ангела Меркель не отключила звук мобильного телефона, который зазвенел во время выступления Путина, говорившего об экономическом развитии.

Российский лидер на несколько секунд прервался, чтобы дать слово переводчику, и продолжил речь фразой о том, что постоянно находится в телефонном контакте с Меркель.

Это первая очная встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель с начала пандемии. До этого они виделись в Берлине 19 января 2020 года, где проходила международная встреча по Ливии. Канцлер Германии приезжала на переговоры в Москву в январе того же года. Одной из тем переговоров с президентом России тогда стал запуск газопровода «Северный поток — 2».