Как улучшить работу правительства: семинар для подмосковных чиновников начался в Сбербанке

В Корпоративном университете Сбербанка проходит семинар для глав городских округов и депутатов Московской области. На повестке первого дня — улучшение работы правительства региона.

Открыл учебный курс губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его мнению, чиновникам следует обратить внимание на экономику, политику и информирование людей. Кстати, практическую работу в этот раз убрали из программы, чтобы не загружать ее отраслевыми направлениями.

Источник фото: телеканал «360»

«Это мы с вами делаем регулярно в самых разных форматах: и на совещания, и при личных встречах, поэтому это было бы рутиной — опять погрузить такую большую команду в эти важные детали и подробности. Мы постарались в этот раз сосредоточиться на расширении кругозора и на основных магистральных темах. Главная из них — это экономика, конечно», — сказал Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Бюджет Подмосковья на 2019 год увеличился на 27,9 млрд рублей Подробнее

Предыдущий семинар для подмосковных чиновников провели в марте этого года. Тогда главными темами стали цифровизация и эффективное управление. Своим опытом поделились и иностранные коллеги, например, глава финской компании BusinessOulu Ярмо Лауронен и региональный директор по России и странам СНГ IE Singapore Рахид Акбар Наргунд.

Корпоративный университет Сбербанка образовали в 2012 году. Его кампус находится в Подмосковье, на берегу реки Истры. Университет обучает по более 100 программам.