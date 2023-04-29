Власть 29 апреля 2023, 23:13 «Как тебе такое?»: Медведев пожаловался Маску на блокировку твита про Польшу Медведев обратился к Маску после блокировки записи в Twitter про Польшу РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что Twitter ограничил показ его записи про Польшу в английском аккаунте и переопубликовал сообщение в российском аккаунте.

В ответ на блокировку, Медведев решил продублировать свой пост, где он призывал к разрыву дипломатических отношений с Польшей, в русскоязычном аккаунте, а также добавив английский и польский текст.

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«При этом записи с призывом уничтожить Россию — это вроде как в рамках правил площадки. Поэтому почитайте это еще раз здесь. И как тебе такое, Илон Маск», — написал он.

Ранее Дмитрий Медведев выложил в своем англоязычном аккаунте в Twitter пост о том, что Польша должна перестать существовать для России, пока там у власти находятся одни русофобы.

В субботу 29 апреля польские полицейские и чиновники ворвались в здание школы при посольстве России в Варшаве. После этого правоохранители стали ломать калитку. А когда ворвались в здание, то повесили на ворота цепь с замком, чтобы из школы нельзя было вывезти имущество.