Ушедшее в отставку правительство пыталось формировать инвестиционные ресурсы. Однако быстро стало понятно, что оно не умеет их расходовать. Новый кабмин не будет повышать налоги и постарается помочь малому и среднему бизнесу.

Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов напомнил, что был повышен НДС, правительство перестало поддерживать в необходимом объеме программы на развитие медицины и образования.

«Экономили на всем. Закрывали школы, больницы и фельдшерские пункты. Происходила оптимизация не за счет более эффективного расходования средства, а за счет сокращения объектов инвестирования. Сегодня на смену людям, которые видели развитие экономики исключительно в повышении налогов, пришли специалисты, которые видят необходимость развития частного бизнеса и улучшения уровня жизни граждан за счет создания новых производств, реализации инфраструктурных программ. Они намерены тратить на россиян излишние бюджетные средства, а не сидеть на них, как собака на сене», — сравнил политолог.

По его мнению, граждане России больше не увидят тренд на повышение налогов. Будут внедряться новые эффективные инструменты, которые помогут реализовать уже существующую систему налогов и сборов.

«Новые люди в правительстве лучше связаны с экономикой, и лучше понимают, что нужно сформировать условия для развития малого и среднего бизнеса. Они понимают, что они способны дать конкретному человеку лучший уровень жизни. Кроме того, они станут источником развития экономики и стабилизации, в том числе, макроэкономических показателей. Они четко видят, что цели предыдущего правительства не отвечают чаяниям большинства граждан», — подчеркнул Ордов.