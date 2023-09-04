Власть 04 сентября 2023, 21:09 «Как скажут, так и будет». Шойгу прокомментировал отставку главы Минобороны Резникова Глава Минобороны Шойгу: от Украины ничего не зависит, все решают США РИА «Новости»

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От украинских властей ничего не зависит, все решения принимают в Вашингтоне. Так увольнение главы Минобороны Украины Алексея Резникова прокомментировал министр обороны России Сергей Шойгу, его процитировал телеканал РЕН ТВ.

«Там все зависит не от Киева, не от того, кто будет министром обороны. Все зависит от того, что скажут из Вашингтона. Как скажут, так и будет», — отметил Шойгу

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Свое мнение российский министр высказал журналистам после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

О кадровых перестановках в министерстве обороны днем ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Новым главой Минобороны станет Рустем Умеров. Украинский лидер решил, что Минобороны нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия» с военными и гражданским обществом.

На следующий день Резников подал в отставку, исполняя решение президента. Об этом экс-министр сообщил в своих социальных сетях.