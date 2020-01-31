Как повлияет Brexit на взаимоотношения Лондона и Москвы? Ответил политолог Абзалов

По словам Абзалова, Brexit может привести к снижению цен на туристическом рынке на фоне падения турпотока из европейских стран. Кроме того, могут упасть цены и на рынке недвижимости, в частности арендной.

Другой положительный момент — провокаций со стороны Лондона станет гораздо меньше. Антироссийская повестка времен Терезы Мэй была отвлекающим маневром, чтобы переключить внимание населения от внутренних проблем.

«Но и платформы для более мягкой позиции по отношению к Москве пока нет. Она будет сформирована только в конце этого года, когда пройдут президентские выборы в США», — заметил политолог.