Власть 15 ноября 2022, 15:19 Каховская ГЭС прекратила выработку электроэнергии — власти региона Врио главы Херсонской области Сальдо: Каховская ГЭС перестала вырабатывать энергию РИА «Новости»

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Каховская ГЭС перестала вырабатывать электроэнергию, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, необходимости в выработке энергии станции уже нет.

Сальдо отметил, что вырабатываемая Каховской ГЭС энергия выступала в роли балансировки в системе общего энергообеспечения и не являлась критически важной. По его словам, если украинские военнослужащие не взорвут плотину станции, в течение года ее можно будет восстановить.

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«На сегодня турбины не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет», — подчеркнул врио главы региона.

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Владимир Сальдо прокомментировал информацию о якобы переносе столицы региона из Херсона. Врио губернатора заявил, что город остается административным центром области, сообщил RT.

Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев допустил возможность консервации ГЭС из-за постоянных атак со стороны ВСУ. По словам градоначальника, станция получила серьезные повреждения в результате украинских обстрелов.