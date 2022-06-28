Кадырову вручили орден «За заслуги перед стоматологией»

Рамзан Кадыров стал обладателем ордена «За заслуги перед стоматологией» I степени. Награду передали главе Чечни при открытии нового здания ГБУ «Стоматологическая поликлиника № 1» в Грозном. Об этом сообщило ИА «Грозный-Информ».

По имеющимся данным, Стоматологическая ассоциация России присудила Кадырову награду за вклад в развитие стоматологической службы Чеченской Республики.

Ранее глава Чечни получил премию в размере 45 тысяч рублей от телеканала «Грозный» за того, что создал качественный контент и оказал содействие в освещении происходящих в республике событий, уточнила «Газета.ru».

Кадыров регулярно высказывается о спецоперации России на Украине и делает прогнозы относительно других стран. Недавно глава Чечни заявил, что США в скором времени потеряют всякое влияние. По его словам, все из-за того, что американские власти помогают Украине и постоянно печатают ничем не обеспеченные доллары.