Кадырова возмутил вопрос про Дзюбу на пресс-конференции Путина

«Самый необходимый, нужный, важный, главный, ценный для государства, для спорта, для спортсменов, для спортивного канала „Матч ТВ“ на пресс-конференции был вопрос про Дзюбу. Вот как некоторые журналисты беспокоятся за спорт», — написал он.

В четверг, 17 декабря, состоялась ежегодная большая пресс-конференция Путина. Во время нее главе государства задали вопрос про нападающего питерского «Зенита» Артема Дзюбы и слитого в интернет видео интимного характера с ним. Путин дал совет придерживаться определенных правил, чтобы ситуация не повторилась. Но такие истории не должны, по мнению президента, влиять на профессиональную деятельность человека.

Осенью в Сеть выложили интимное видео с футболистом Артемом Дзюбой. Тренер сборной России Станислав Черчесов отказался вызывать спортсмена на ноябрьские сборы, а в «Зените» его лишили капитанской повязки. Многие артисты встали на защиту футболиста. В результате Дзюбе вернули статус капитана петербургской команды и национальной сборной.