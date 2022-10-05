Кадырова внесли в Книгу рекордов России | 360°

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Кадырова внесли в Книгу рекордов России

Кадырова внесли в Книгу рекордов России как человека с наибольшим количеством санкций

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Главу Чечни Рамзана Кадырова официально внесли в Книгу рекордов России как человека, против которого введено наибольшее число санкций в мире. Об этом сообщило РИА «Новости».

Подтверждающий сертификат Кадыров получил из рук главного редактор Книги рекордов России Станислава Коненко.

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Церемония награждения состоялась 5 октября. Коненко отметил, что недавно сотрудники издания и Клуба мировых рекордов получили несколько заявок на рекорды.

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«Мы их изучили и сделали вывод. Рекорд — самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире», — сказал он.

По его словам, против Кадырова введено 15 санкций. Также главе кавказского региона присвоили еще одну награду. Чеченский лидер стал рекордсменом по наибольшему количеству ограничений, введенных в отношении человека, его родственников и соратников в мире. Их количество на момент церемонии награждения достигло отметки в 68 санкций.

Рамзан Кадыров

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