Кадыров заработал более 147 млн рублей в 2019 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров заработал более 147 миллионов рублей за 2019 год. Эта сумма превысила его доход за предыдущий год на 140 миллионов рублей.

Согласно декларации о доходах, Кадыров заработал 147 997 849,29 рубля в период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Документ опубликован на сайте главы и правительства Чечни. В 2018-м доходы главы республики составили 7,58 миллиона рублей.

Кадыров успел обзавестись новым участком площадью 28 361 квадратный метр. Еще у него сеть участок на 3668 «квадратов» и жилой дом площадью 2344,6 квадратных метра. Этот дом и участок были во владении Кадырова и в 2018 году. При этом личного автомобиля у главы Чечни до сих пор нет.

За 2019 год супруга Кадырова заработала 2,4 миллиона рублей. В предыдущем году доход составил всего 60 тысяч рублей. Супруга главы республики владеет квартирой площадью 209,8 квадратного метра. Вся недвижимость семьи находится на территории России. Кроме того, у Кадырова, его супруги и 12 детей есть жилой дом на 300 квадратных метров.