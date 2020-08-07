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    07 августа 2020, 17:18

    Кадыров заработал более 147 млн рублей в 2019 году

    Дарья Бунякова

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заработал более 147 миллионов рублей за 2019 год. Эта сумма превысила его доход за предыдущий год на 140 миллионов рублей.
    Кадыров заработал более 147 млн рублей в 2019 году

    Согласно декларации о доходах, Кадыров заработал 147 997 849,29 рубля в период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Документ опубликован на сайте главы и правительства Чечни. В 2018-м доходы главы республики составили 7,58 миллиона рублей.

    Кадыров успел обзавестись новым участком площадью 28 361 квадратный метр. Еще у него сеть участок на 3668 «квадратов» и жилой дом площадью 2344,6 квадратных метра. Этот дом и участок были во владении Кадырова и в 2018 году. При этом личного автомобиля у главы Чечни до сих пор нет.

    За 2019 год супруга Кадырова заработала 2,4 миллиона рублей. В предыдущем году доход составил всего 60 тысяч рублей. Супруга главы республики владеет квартирой площадью 209,8 квадратного метра. Вся недвижимость семьи находится на территории России. Кроме того, у Кадырова, его супруги и 12 детей есть жилой дом на 300 квадратных метров.

    Новости SMI.FM