Власть 02 марта 2023, 00:22 Кадыров заявил о зарождении новой России с бесстрашными воинами РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал происходящие в мире события, отметив, что сейчас определяется будущее положение России на политической карте мира. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В наше действительно нелегкое время именно здесь в кроваво-огненном месиве зарождается новая Россия — Россия бесстрашных воинов-героев и самоотверженных тружеников», — написал чеченский лидер.

Реклама

По словам Кадырова, в ходе спецоперации на Украине российские военные ведут борьбу не только против «бандеровского нацизма». Он уверен, что на «могучих плечах» России появится уникальная держава.

«Для этого нам нужна только победа. Мы всем сердцем верим в нее, а значит, обязательно победим!» — добавил глава Чечни.

В День защитника Отечества Рамзан Кадыров заявил, что во все времена Россия была лакомым кусочком для захватчиков, но «враг недооценивал скрытый потенциал населяющих ее народов». Также он сообщил о намерении создать частную военную компанию после отставки.