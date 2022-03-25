Кадыров заявил о новом освобожденном участке Мариуполя

В Мариуполе российские войска вместе с силами Народной милиции ДНР освободили еще один район города. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, на котором взятый в плен украинский военный призвал соотечественников сдаться.

Короткий ролик Кадыров разместил в своем Telegram-канале. В кадр попали двое мужчин. Один из них признался, что сложить оружие бойцам ВСУ не разрешали командиры.

«Мы хотели сдаться. Нам не дали наши командиры», — сказал украинский военный, посоветовав остальным «сдаться и жить в мире».

Он добавил, что вышестоящее начальство изредка приезжало, чтобы отдать приказ.

По словам Кадырова, принимающие участие в спецоперации чеченские военные освободили еще один участок Мариуполя.

«Противник либо сдается, либо бежит под натиском российских войск», — заявил глава Чечни.

Семья из Мариуполя ранее рассказала, как украинские националисты расстреливали пытавшиеся покинуть город машины. Ранения в том числе получили дети.