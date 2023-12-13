Власть 13 декабря 2023, 17:33 Кадыров заявил о готовности отвечать на неудобные вопросы Глава Чечни Кадыров начал прямой эфир, в котором ответит на вопросы жителей

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Глава Чечни Рамзан Кадыров выйдет в прямой эфир, во время которого ответит на неудобные и острые вопросы. Об этом руководитель республики рассказал в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

«Как вы знаете уже, заявили, что у меня сегодня в 16:30 прямой эфир. На меня вышел министр Ахмед Дудаев. Говорит, что они готовятся нападать на меня, будут острые и неудобные вопросы», — отметил Кадыров.

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Глава Чечни сообщил, что прямая линия с ним будет проходить «интересно и ярко». По его мнению, все желающие во время эфира смогут узнать ответы на самые волнующие региональные вопросы.

«Посмотрим, кто больше болеет за народ и республику, кто больше поднимает народные вопросы», — подчеркнул глава Чечни.

Ранее Кадыров нанес визит в Саудовскую Аравию. Он посетил мусульманские святыни и совершил паломничество в Мекку и Медину.