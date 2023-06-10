Власть 10 июня 2023, 11:37 Кадыров заявил о готовности «Ахмата» освободить Польшу и Германию Кадыров: спецназ «Ахмат» готов освободить Польшу и Германию РИА «Новости»

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Чеченский спецназ «Ахмат» готов выполнять самые сложные задачи вопреки иронии некоторых участников спецоперации. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Все, кто следит за моими заявлениями, прекрасно знают мою позицию: штурмовые подразделения „Ахмат“ готовы освободить ДНР. А если на то будет приказ — хоть Польшу и Германию», — отметил чеченский лидер

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Он напомнил, что при участии чеченских бойцов освободили 36 населенных пунктов ЛНР. Среди них — Северодонецк и Лисичанск.

«Попасная: центр города взял чеченский ОМОН „Ахмат-Грозный“», — подчеркнул Кадыров, отметив «огромную летпу» ЧВК «Вагнер».

К заслугам бойцов «Ахмата» он также причислил освобождение Мариуполя в более короткие сроки и с меньшими потерями, по сравнению с блокадой Артемовска.

Ранее Кадыров позвонил главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину для разговора по-мужски.