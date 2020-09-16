Кадыров заявил, что чеченцы не чистили обувь водой из храма в Калининграде

По его словам, организованная им проверка показала, что те молодые люди не были чеченцами. Однако это не самое главное в данной истории.

«Я считаю, что нарушитель порядка или закона не может являться представителем национальности по элементарной причине, что действует он не в рамках интереса народа. Это просто отдельно взятая личность», — заявил Кадыров.

По мнению главы Чечни, любой человек может совершить проступок по глупости, но в других случаях — «он нелюдь без религии и национальности».

Кадыров считает произошедшее в Калининграде не просто актом цинизма. Глава Чечни уверен, что у тех, кто решил вымыть обувь в источнике, совсем нет нравственных ориентиров. Также политик уверен, что такое поведение заслуживает наказания.

Ранее в Сети появилось видео, где несколько человек решили помыть обувь в источнике при храме. Один из них говорит, что для верующих это святая вода, «а мы в натуре ноги чистим».

Калининградская епархия заявила, что полиция проводит проверку. Позже один из молодых людей извинился. По его словам, он не думал, что эта вода так важна.