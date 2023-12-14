Власть 14 декабря 2023, 00:42 Кадыров заявил, что Адам счел бы за честь наказание за избиение сжегшего Коран Журавеля РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии с жителями республики заявил, что его сын Адам гордился бы наказанием за избиение человека, сжегшего Коран. Трансляция велась в Telegram-канале чеченского лидера.

В СИЗО Грозного в сентябре Адам избил задержанного за сожжение Корана около мечети Волгограда уроженца Украины Никиту Журавеля. Кадыров подчеркнул, что считает поступок Адама правильным.

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«Он отвечал, что сочтет это наказание за честь. А за что его наказывать? За то, что он бил человека, который сжег Коран?» — заявил Кадыров.

Чеченский лидер поблагодарил всех, кто наградил его сына за этот поступок. Кадыров напомнил, что общался с Журавелем по просьбе сына, и тот заявил, что хочет принять ислам. Однако глава Чечни не поверил в раскаяние украинца.