Власть 17 августа 2023, 00:02 Кадыров выступил против изменения чеченских свадебных обычаев РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал нововведения на чеченских свадьбах. Эти изменения противоречат национальным обычаям и повышают расходы на проведение торжества, написал политик в своем Telegram-канале.

«В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям. Люди становятся заложниками нововведений, которые привели к тому, что существенно повысились расходы на организацию свадеб», — заявил глава Чеченской Республики.

Реклама

Кадыров поручил представителям духовенства разработать комплекс мер и правил, которые помогут решить эту проблему. Следить за соблюдением предписаний будут органы власти.

Министерству культуры республики Кадыров поручил проводить мероприятия, посвященные особенностям чеченского менталитета, национальным обычаям и свадебным традициям. Глава ЧР также пообещал оказывать нуждающимся помощь в организации свадебных торжеств.

В середине июля Кадыров сообщил, что собирается принять участие в следующих выборах на пост главы Чечни.