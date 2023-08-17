17 августа 2023, 00:02
Кадыров выступил против изменения чеченских свадебных обычаев
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал нововведения на чеченских свадьбах. Эти изменения противоречат национальным обычаям и повышают расходы на проведение торжества, написал политик в своем Telegram-канале.
«В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям. Люди становятся заложниками нововведений, которые привели к тому, что существенно повысились расходы на организацию свадеб», — заявил глава Чеченской Республики.
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Кадыров поручил представителям духовенства разработать комплекс мер и правил, которые помогут решить эту проблему. Следить за соблюдением предписаний будут органы власти.
Министерству культуры республики Кадыров поручил проводить мероприятия, посвященные особенностям чеченского менталитета, национальным обычаям и свадебным традициям. Глава ЧР также пообещал оказывать нуждающимся помощь в организации свадебных торжеств.
В середине июля Кадыров сообщил, что собирается принять участие в следующих выборах на пост главы Чечни.
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