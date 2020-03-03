Кадыров высказался о поправках к Конституции про семью и Бога

Глава Чеченкой республики Рамзан Кадыров заявил, что поправки главы государства к Конституции очень важны. Особенно те, что касаются семьи и Бога.

По его словам, зарубежные пропагандисты пытаются «подорвать изнутри основы российского государства». И чаще всего бьют именно по семейным ценностям, пишут РИА «Новости».

«Они хотят, чтобы появились родитель N1 и родитель N2. Их задача — вытравить из сознания подрастающего поколения понятия совести, порядочности, чести и достоинства. Из этого ничего не получится», — заявил Рамзан Кадыров.

Если же Россия закрепит определение брака в Конституции, это защитит традиционную семью.

Он подчеркнул, что сегодняшние власти страны отличаются от советского руководства. Если в СССР велась борьба с религией, то сейчас российские власти создают наиболее благоприятные условия для верующих, а число храмов, мечетей, духовных семинарий и медресе растет.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки от Владимира Путина были переданы в комитет по госстроительству и законодательству.