Кадыров высказался о поправках к Конституции про семью и Бога
По его словам, зарубежные пропагандисты пытаются «подорвать изнутри основы российского государства». И чаще всего бьют именно по семейным ценностям, пишут РИА «Новости».
«Они хотят, чтобы появились родитель N1 и родитель N2. Их задача — вытравить из сознания подрастающего поколения понятия совести, порядочности, чести и достоинства. Из этого ничего не получится», — заявил Рамзан Кадыров.
Если же Россия закрепит определение брака в Конституции, это защитит традиционную семью.
Он подчеркнул, что сегодняшние власти страны отличаются от советского руководства. Если в СССР велась борьба с религией, то сейчас российские власти создают наиболее благоприятные условия для верующих, а число храмов, мечетей, духовных семинарий и медресе растет.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки от Владимира Путина были переданы в комитет по госстроительству и законодательству.