Власть 02 июля 2023, 23:28 Кадыров вышел на связь после слухов о тяжелой болезни Кадыров опроверг слухи об ухудшении здоровья и заявил, что будет достойно жить РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своем плохом самочувствии. Политик отметил, что хочет жить «коротко, но достойно». Об этом он сообщил на совместном видео с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Парламентарий опубликовал кадры в своем Telegram-канале.

«Никак не успокоятся эти сплетники и болтуны, которые не имеют никаких дел, кроме пустой болтовни. <…> На самом деле, глубокоуважаемый глава Чеченской республики Рамзан Ахматович, как и всегда, полон здоровья и энергии», — написал Делимханов в публикации.

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На кадрах видно, как Кадыров вместе с депутатом сидит за обеденным столом. Парламентарий показал смартфон с датой и временем в качестве доказательства подлинности видео.

«Долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить», — сообщил Кадыров с улыбкой.

Ранее стало известно, что опытные военнослужащие Чечни вошли в состав войск Минобороны для пребывания в зону СВО. По словам Кадырова, в борьбе с украинскими националистами принимают участие более шести тысяч бойцов 42-й дивизии.