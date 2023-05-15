Власть 15 мая 2023, 20:41 Кадыров выкупил своего украденного коня за 18 тысяч долларов Глава Чечни Рамзан Кадыров вернул своего украденного в Чехии жеребца Зазу Telegram-канал Рамзана Кадырова

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Глава Чечни Рамзан Кадыров выкупил украденного в Чехии жеребца Зазу за 18 тысяч долларов. Об этом чеченский лидер сообщил в Telegram-канале.

Он напомнил, что девять лет назад конь стал «жертвой западного произвола» и находился на одной из чешских конюшен, откуда его и украли. В начале года на Кадырова через посредников вышли представители спецслужб Украины. Они и предложили выкупить жеребца. Глава Чечни ждал, что Зазу передадут официально и снимут с него санкции.

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«Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план — они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими», — отметил Кадыров.

По его словам, всем тогда показалось странны, что дорогой скакун просто так исчез. Но сейчас с Зазу все хорошо — его везут домой.

«Обошлось мне его возвращение… внимание: в 18 тысяч долларов!» — уточнил глава Чечни.

Именно в эту сумму его оценили чешские правоохранители, пояснил он. Но Кадыров назвал это копейками, учитывая реальную стоимость скакуна и его родословную. Он с юмором предложил всем обращаться к украинским спецслужбам, которые смогут привезти товар из Европы «быстро, профессионально, недорого, в обход санкций».