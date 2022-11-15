Власть 15 ноября 2022, 23:08 Кадыров выдвинул встречные условия Зеленскому для деэскалации конфликта на Украине Глава Чечни Кадыров: Украина должна признать регионы России и выдать военных преступников Глава Чечни Рамзан Кадыров / РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал представленную на G20 президентом Украины Владимиром Зеленским «формулу мира» из 10 пунктов и выдвинул встречные и более реалистичные условия для деэскалации конфликта. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Условия Зеленского Кадыров назвал «смешными» и заявил, что Украина не в том положении, чтобы диктовать требования. Российская сторона выдвигает более реалистичные условия: признание Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей территорией России. Также украинская сторона обязана выдать «фашистских преступников и шайтанов», которые замешаны в зверствах над русскоязычным населением.

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«Мы против переговоров, при которых вся эта нечисть вроде азовцев <…> останется в живых. Мы против переговоров, категорически. Нацистов уничтожим, вернем тех, кто сбежал в Турцию. <…> Нацизм, сатанизм, пока существуют такие течения, абсолютно о каких переговорах говорить, я вообще представления не имею», — заявил Кадыров.

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Чеченский лидер заявил, что спецоперацию нужно закончить «как надо», дойти до Киева, уничтожая преступников.