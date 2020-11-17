Кадыров велел заменить персонажей Marvel в детском центре на героев Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил заменить изображения супергероев Marvel в детском игровом центре Курчалоя. Вместо них там появятся фотографии национальных героев республики.

16 ноября Кадыров проинспектировал комплекс многоэтажек в городе Курчалой.

«В ходе осмотра комплекса я внес небольшие коррективы в оформление детских игровых площадок», — сказано на его странице во «ВКонтакте».

На видеозаписи глава республики в сопровождении чиновников проходит по игровому центру. У рисунков Железного человека, Тора и Капитана Америки он останавливается и говорит, что их нужно заменить.

«Нужно убрать изображения этих выдуманных персонажей, это фантазии», — перевело слова Кадырова РИА «Новости».

Далее политик заявил, что «в истории религии и народа» Чечни есть много «реальных героев, с которых можно и нужно брать пример». И велел чиновникам разместить их фотографии взамен супергероев.