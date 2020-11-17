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    17 ноября 2020, 01:25

    Кадыров велел заменить персонажей Marvel в детском центре на героев Чечни

    Кирилл Фролов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил заменить изображения супергероев Marvel в детском игровом центре Курчалоя. Вместо них там появятся фотографии национальных героев республики.
    Кадыров велел заменить персонажей Marvel в детском центре на героев Чечни

    16 ноября Кадыров проинспектировал комплекс многоэтажек в городе Курчалой.

    «В ходе осмотра комплекса я внес небольшие коррективы в оформление детских игровых площадок», — сказано на его странице во «ВКонтакте».

    На видеозаписи глава республики в сопровождении чиновников проходит по игровому центру. У рисунков Железного человека, Тора и Капитана Америки он останавливается и говорит, что их нужно заменить.

    «Нужно убрать изображения этих выдуманных персонажей, это фантазии», — перевело слова Кадырова РИА «Новости».

    Далее политик заявил, что «в истории религии и народа» Чечни есть много «реальных героев, с которых можно и нужно брать пример». И велел чиновникам разместить их фотографии взамен супергероев.