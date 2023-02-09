Власть 09 февраля 2023, 12:32 Кадыров уличил генерала Соболева в готовности «заранее проиграть» Глава Чечни Кадырова уличил генерала Соболева в готовности «заранее проиграть» РИА «Новости»

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Сомнения депутата Госдумы, члена комитета по обороне Виктора Соболева в том, что Российская Федерация пойдет против Польши, говорят о его «готовности проиграть». Такое заявление сделал руководитель Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Я не понимаю: мы должны бояться третьей мировой или должны защищать интересы российского народа? Или кто с мечом к нам придет, тот с мечом спокойненько уйдет?» — задался вопросом Кадыров.

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Он отметил, что называющие себя «мировым сообществом» десятки стран из ЕС и НАТО дают киевскому режиму вооружения, и с помощью них ВСУ обстреливают российские территории. Глава Чечни напомнил, что жители четырех новых регионов РФ провели референдумы, надеясь на решительность и смелость генералов из России, а «не позорную и трусливую покорность Европе тыловых чиновников».

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Кадыров предложил поддерживающим позицию Соболева заранее сдаться польской стороне и не вести проевропейских разговоров. Ранее генерал усомнился в том, Россия пойдет против Польши. Об этом сообщила Национальная Служба Новостей (НСН).