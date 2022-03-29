Кадыров указал на необходимость продолжить спецоперацию

Спецоперацию России на Украине необходимо продолжить. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нужно «забрать Киев», и попросил дать возможность защитить украинский народ от врагов.

На масштабном сборе военных сил в Грозном чеченский лидер заметил, что стоит завершить начатое. Его слова привело РИА «Новости».

«Не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев», — сказал Кадров.

Он выразил уверенность в том, что российские военнослужащие могли бы «зайти в Киев и навести порядок». Глава Чечни подтвердил готовность «выехать в любое место» для выполнения приказов «любой сложности».

«Мы просим дать нам возможность защитить украинский народ от наших врагов, врагов ислама», — заявил он.

К российско-украинским переговорам Кадыров отнесся скептически. По его мнению, адекватного решения от Украины можно не ждать.

«Уверен, что эти куклы ничего не решат. <…> Они не подчиняются руководству Украины, поэтому с кем вести переговоры», — заключил глава Чечни.

Ранее Кадыров побывал в Мариуполе и сообщил, что военнослужащие ВС РФ взяли под контроль большую часть горда.