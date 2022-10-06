Кадыров анонсировал отправку в зону СВО нескольких оснащенных спецполков | 360°

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Кадыров анонсировал отправку в зону СВО нескольких оснащенных спецполков

Глава Чечни Кадыров заявил, что в зону СВО скоро отправятся несколько спецполков

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В ближайшее время в зону боевых действий на границе с Украиной из Чечни отправятся несколько специальных полков, оснащенных всем необходимым. Об этом в Telegram-канале заявил глава региона Рамзан Кадыров

«У нас хорошие ребята, специальные подразделения. Мы каждый день отправляем своих ребят-добровольцев. И в ближайшем будущем будем отправлять еще несколько спецполков, которые обучены, оснащены всеми силами и средствами, которые необходимы для того, чтобы провести специальную операцию», — сказал Кадыров в видеообращении.

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Ранее на Украину в зону СВО из Чечни отправилось еще одно подразделение хорошо обученных бойцов. Глава региона заявил, что «мы снова освободим от поганых нациков и фашистов» населенные пункты, куда зашли «сатанисты».

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Кадырову присвоили звания генерал-полковника. Глава Чечни поблагодарил Верховного главнокомандующего и пообещал оправдать оказанное доверие. Он заявил, что все мысли — с защитниками Родины.

Рамзан Кадыров

Специальная военная операция РФ на Украине

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