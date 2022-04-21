Кадыров сообщил о ликвидации в Попасной очередного «титулованного укронациста»

Известного украинского националиста Геннадия Щербака ликвидировали в ходе операции в городе Попасная Луганской Народной Республики. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По всей линии фронта наблюдается положительная динамика, приходят сообщения о ликвидации командиров украинских националистических формирований. В этот раз Кадырову сообщили о зачистке «титулованного укронациста» Щербака.

«Некий Щербак Геннадий Александрович, по мнению авторитетных западных военных ведомств, был чуть ли не героем фильмов боевиков. К счастью, разного рода сертификаты о прохождении обучения и всевозможные награды не возымели должного эффекта. Очередной нацик ликвидирован российскими бойцами. Подобная судьба ожидает и всех членов преступных группировок, такова суровая реальность», — написал глава Чечни.

Кадыров напомнил, что украинским военным не раз предлагали сложить оружие и сдаться. Им гарантировали сохранение жизни и безопасность. Но они не воспользовались предложением и теперь «на своей жалкой шкуре почувствуют всю мощь операции».