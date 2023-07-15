Власть 15 июля 2023, 00:41 Кадыров собрался принять участие в следующих выборах на пост главы Чечни Кадыров сообщил о готовности принять участие в следующих выборах на должность главы Чечни РИА «Новости»

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Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о готовности участвовать в следующих выборах на должность главы региона. Об этом он заявил в видео, размещенном в его Telegram-канале.

«Распространяют слухи, что меня убирают и на мое место ищут другого. На мое место никого не ищут. <…> Когда срок истечет, с позволения Аллаха снова пойду на выборы, и если народ изберет, буду продолжать работать», — сказал Кадыров.

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Он отметил, что со своей стороны не допустит необходимости поиска нового главы Республики и призвал людей не доверять домыслам, которые распространяют негативно настроенные провокаторы. Задача таких людей — подорвать доверие и авторитет чеченского руководства, чтобы представить республику нестабильной.

«Нельзя идти на поводу у тех, кто заинтересован в дестабилизации обстановки в регионе», — объяснил Кадыров.

Ранее в сети распространили слухи о тяжелом состоянии здоровья Кадырова. Глава Чечни оперативно вышел на связь после таких новостей и опроверг ложную информацию. Он отметил, что хочет жить «коротко, но достойно».