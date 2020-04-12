Кадыров сменил пресс-секретаря и советника по СМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров отпустил на пенсию своего пресс-секретаря Альви Каримова, занимавшего этот пост десять лет. На его должность был назначен бывший первый замдиректора телерадиокомпании «Грозный» Ильман Вахидов.

На своей странице в Instagram Кадыров назвал его инициативным и профессиональным журналистом. Глава республики подчеркнул, что новый пресс-секретарь хорошо разбирается в информационных технологиях.

Кадыров также сообщил, что новым советником по СМИ станет экс-директор филиала ВГТРК — телерадиокомпании «Вайнах» Алахамад Ельсаев. Он также будет курировать деятельность Союза писателей Чечни.

Рамзан Кадыров 6 апреля на фоне пандемии коронавируса закрыл границы республики для жителей, которые не имеют прописки в регионе.