Власть 17 сентября 2023, 14:57 Кадыров рекомендовал «погулять под дождем» всем, кто запутался в новостях о его смерти Кадыров в ответ на слухи о предсмертном состоянии записал видео своей прогулки

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о критическом состоянии своего здоровья. В личном Telegram-канале он опубликовал видео, на котором гуляет под дождем. Политик посоветовал всем, кто запутался в информации в Сети, привести мысли в порядок.

В опубликованном ролике Кадыров с улыбкой на лице шел по парку в дождливую погоду.

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«Вот такие дела», — сказал глава Чечни.

Он опроверг выпущенные в Telegram украинцами фейки, которые заявляли о якобы тяжелом состоянии Кадырова. О здоровье чеченского лидера даже упомянул представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок», — рекомендовал Кадыров.

Он с иронией отметил, что дождь прекрасно бодрит.

Ранее глава Чечни уже комментировал заявления западных политологов о своей «смерти». Он заявил, что президент России Владимир Путин дважды спас ему жизнь. Политик также подчеркнул, что относится с пренебрежительным снисхождением к информационным вбросам Запада, который пытается посеять смуту внутри страны.