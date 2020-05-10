Кадыров рассказал об отмене жесткого карантина в Чечне

С 11 мая в Чечне начнется ослабление режима самоизоляции, с 15 мая большинство жителей смогут выходить на улицу, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Введение жестких ограничений из-за распространения коронавируса он назвал оправданным.

«Я знаю, когда нужно принимать жесткие меры, а когда смягчать. Это была война, враг был невидим, многие не верили, что болезнь вообще существует», — привело РИА «Новости» слова Кадырова.

С 11 мая в Чечне откроются малые предприятия в сфере услуг, написал глава республики во «ВКонтакте».

«Послабление ограничительных мер коснется небольших СТО [станций техобслуживания], хозяйственных магазинов и других небольших торговых заведений», — сказано в сообщении.

Руководитель Чечни не увидел «никакой жесткости» в действиях региональных властей. «Мы по-разному доводили до населения, что нельзя делать, просили, молили, объясняли, что если требования будут нарушены, будут последствия», — пояснил он.

С 5 апреля власти республики закрыли границы на въезд и выезд, сделав исключение для транзитного транспорта и поставок продовольствия. Также в Чечне был введен комендантский час с 20:00 до 8:00.

В начале апреля Кадыров пообещал «бить дубинками», сажать в «тюрьму или подвал» нарушителей карантина.