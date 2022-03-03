Кадыров рассказал о захвате зарубежного вооружения на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что грамотные и слаженные действия позволили спецназу республики захватить большое количество зарубежного вооружения на Украине. Особое внимание личный состав уделяет безопасности мирных жителей страны.

По словам Кадырова, бойцы из Чеченской Республики «продолжают успешно зачищать Украину от нацистской и бандеровской нечисти».

«Грамотные и слаженные действия наших бойцов позволили зачистить от неприятеля важные стратегические участки и захватить большое количество зарубежного вооружения», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что командиры Магомед Тушаев и Анзор Бисаев, а также весь личный состав подразделений самое пристальное внимание уделяют безопасности мирных жителей. Они прикрывают их собственными телами от шквального огня, несмотря на угрозу для жизни.

«Это и есть высший эталон защитников Отечества, к которому должны стремиться настоящие воины!» — отметил Кадыров.

Группа чеченского спецназа под руководством Хусейна Межидова ранее разгромила батальон украинских националистов и захватила крупнейшую военную базу. Кадыров опубликовал видео с кадрами с захваченной базы, а также с рассказом о боях Хусейна Межидова.