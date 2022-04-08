Кадыров рассказал о сотнях добровольцев, желающих участвовать в спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о сотнях добровольцев из российских регионов, которые приезжают в Грозный для участия в спецоперации на Украине. География желающих — от Камчатского края до Москвы. Некоторые из них, чтобы войти в боевой резерв, принимают ислам. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня наши братья находятся на всех передовых позициях в рамках спецоперации на Украине. Это видят и ценят все россияне. Я очень рад, что пример чеченцев стал показательным для жителей нашей необъятной страны — от Камчатского края до Москвы. Со всех регионов в эти дни в Грозный приезжают сотни добровольцев», — сообщил чеченский лидер.

Он также добавил, что некоторые добровольцы, чтобы войти в резерв, принимают ислам. В частности, подобную процедуру под руководством муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева прошли трое прибывших в регион добровольцев.

Ранее Рамзан Кадыров предрек занявшим позиции на мариупольском заводе «Азовсталь» бойцам украинских вооруженных формирований голливудский, но не счастливый конец.