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    30 марта 2022, 01:37

    Кадыров рассказал о потере «близких людей» в ходе операции на Украине

    Глава Чечни Кадыров заявил, что потерял «своих близких людей» в спецоперации на Украине

    Валерия Шафирко

    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров потерял своих близких людей в ходе специальной операции на Украине. Об этом он сам рассказал в Telegram-канале.

    «Я потерял своих близких людей», — отметил Кадыров в видеообращении.

    Он отметил, что раненые военнослужащие, и те, кто сейчас принимает участие в спецоперации, «сегодня очень без настроения».

    «Я им сказал: „Абсолютно не беспокойтесь, мы не дадим уйти этим шайтанам, мы их уничтожим“», — сказал Кадыров.

    По мнению главы Чечни, спецоперацию России на Украине необходимо продолжить. Кадыров попросил дать возможность защитить украинский народ от врагов. Глава Чечни также подтвердил готовность «выехать в любое место» для выполнения приказов «любой сложности».

    Кадыров также опубликовал видеозапись, на которой видно, как российская артиллерия и системы залпового огня уничтожили боевую технику и складские помещения ВСУ. По его словам, работа была выполнена при поддержке летательных дронов. Российские войска, как заметил Кадыров, «успешно действуют не только на земле, но и в небе».