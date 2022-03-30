Кадыров рассказал о потере «близких людей» в ходе операции на Украине
Глава Чечни Кадыров заявил, что потерял «своих близких людей» в спецоперации на Украине
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров потерял своих близких людей в ходе специальной операции на Украине. Об этом он сам рассказал в Telegram-канале.
«Я потерял своих близких людей», — отметил Кадыров в видеообращении.
Он отметил, что раненые военнослужащие, и те, кто сейчас принимает участие в спецоперации, «сегодня очень без настроения».
«Я им сказал: „Абсолютно не беспокойтесь, мы не дадим уйти этим шайтанам, мы их уничтожим“», — сказал Кадыров.
По мнению главы Чечни, спецоперацию России на Украине необходимо продолжить. Кадыров попросил дать возможность защитить украинский народ от врагов. Глава Чечни также подтвердил готовность «выехать в любое место» для выполнения приказов «любой сложности».
Кадыров также опубликовал видеозапись, на которой видно, как российская артиллерия и системы залпового огня уничтожили боевую технику и складские помещения ВСУ. По его словам, работа была выполнена при поддержке летательных дронов. Российские войска, как заметил Кадыров, «успешно действуют не только на земле, но и в небе».