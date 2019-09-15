Кадыров рассказал о матери в День чеченской женщины

«Каждый мужчина считает своей обязанностью поздравить маму, бабушку, сестру, супругу и любимую!» — написал Кадыров.

День чеченской женщины в республике называют самым цветочным праздником, отметил политик. В этот день в цветочных магазинах и на рынках раскупают сотни тысяч букетов.

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Кадыров оставил персональное поздравление своей маме Аймани Кадыровой — президенту РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Она посвятила жизнь заботе о больных, одиноких, малоимущих в России и многих странах!» — добавил глава Чечни.

Также Кадыров поздравил всех жительниц Чечни и соотечественниц, которые по воле судьбы разъехались по миру. Он пожелал им здоровья, мира, радости и благополучия.

День чеченской женщины отмечают ежегодно начиная с 2009-го. Теплые пожелания любимым оставляют в третье воскресенье сентября. Кадыров хотел превратить эту дату в один из главных чеченских праздников. Праздник появился в дань памяти 46 чеченских девушек, которые погибли во время Кавказской войны.