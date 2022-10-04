Кадыров анонсировал праздничные мероприятия в Чечне к юбилею Путина | 360°

Власть 04 октября 2022, 11:03 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Кадыров анонсировал праздничные мероприятия в Чечне к юбилею Путина Глава Чечни Кадыров анонсировал массовые мероприятия к юбилею президента России Путина unsplash

Читать 360tv в

В Чечне пройдут праздничные мероприятия к 70-летнему юбилею президента Владимира Путина, рассказал в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его мнению, пышное отмечание покажет миру, как ценят Путина на родине.

В Чечне готовятся к празднованию Дня города (5 октября), Дня учителя и Дня молодежи ЧР, но в день рождения главы государства — 7 октября — запланированы самые массовые мероприятия. В частности, откроются Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина и многофункциональный комплекс «Минутка», состоятся скачки, мото- и велопробег, чемпионат и кубок России по кольцевым гонкам, презентация проекта строительства Правительственного комплекса.

Реклама

«Всем народам России очень повезло с президентом. Владимир Владимирович является в нашей стране патриотом номер один. <…> Так, как переживает за нашу Родину Владимир Путин, не переживает никто», — утверждает Рамзан Кадыров.

Реклама

Он напомнил, что на подписании договоров о вхождении новых регионов в состав России вся речь президента была «буквально пронизана любовью, переживаниями и гордостью за Отечество».

«Отмечая 70-летие нашего президента, мы показываем миру, как мы его ценим, как он нам дорог, что мы готовы идти за ним до победного конца! И мы это показываем и докажем всем врагам!» — резюмировал глава Чечни.

Он добавил, что в предстоящие праздники «мы не имеем морального права не отметить наших воинов», выполняющих свой профессиональный долг по защите интересов Родины. Поэтому культурно-праздничная программа должна быть посвящена их подвигу. Кадыров призвал включить в репертуар исключительно те композиции, которые «воспевают наших героев, их доблесть, мужество, благородство, дух и отвагу».

0 0 0 0 0 0