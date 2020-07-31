Кадыров рассказал, как Путин присвоил ему звание генерал-майора

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора. После этого он лично позвонил главе Чечни.

«Я стою, как обычно, по стойке смирно. И президент: „Добрый день, ты сидишь?“. Я отвечаю: „Когда я с вами разговариваю, по стойке смирно стою“. Он говорит: „Есть повод“. Зачитал указ и поздравил», — рассказал Кадыров.

По его словам, это необычное воинское звание. К тому же, его присвоил сам Верховный главнокомандующий.

Руководитель республики настолько был польщен, что попросил у США «побольше санкций», написал «Царьград».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил присвоение звания. Кадыров самостоятельно координирует действия силовых ведомств во время спецопераций, которые проходят в регионе. Именно поэтому ему присвоили новое звание генерал-майора национальной гвардии.