facebook_pixel
    31 июля 2020, 16:28

    Кадыров рассказал, как Путин присвоил ему звание генерал-майора

    Алена Макаренко

    Президент России Владимир Путин лично позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову и поздравил его с повышением по воинской службе. Об этом рассказал сам Кадыров в эфире телеканала «Россия 24».
    Кадыров рассказал, как Путин присвоил ему звание генерал-майора

    Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора. После этого он лично позвонил главе Чечни.

    «Я стою, как обычно, по стойке смирно. И президент: „Добрый день, ты сидишь?“. Я отвечаю: „Когда я с вами разговариваю, по стойке смирно стою“. Он говорит: „Есть повод“. Зачитал указ и поздравил», — рассказал Кадыров.

    По его словам, это необычное воинское звание. К тому же, его присвоил сам Верховный главнокомандующий.

    Руководитель республики настолько был польщен, что попросил у США «побольше санкций», написал «Царьград».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил присвоение звания. Кадыров самостоятельно координирует действия силовых ведомств во время спецопераций, которые проходят в регионе. Именно поэтому ему присвоили новое звание генерал-майора национальной гвардии.

    Новости SMI.FM