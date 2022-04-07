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    07 апреля 2022, 01:36

    Кадыров рассказал, как чеченские врачи помогают мирным жителям на Украине

    Кадыров: чеченские медики помогают не только российским военным, но и мирным украинцам

    Полина Созыкина

    Одними из первых вслед за военными на Украину отправились врачи. Они помогают не только солдатам, но и мирным жителям, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

    Кадыров рассказал, как чеченские врачи помогают мирным жителям на Украине

    Медики всегда сопровождали армию, скромно выполняя свой долг. В последние недели в зоне проведения спецоперации на Украине круглосуточно работают чеченские врачи.

    «Они совместно с коллегами из других регионов помогают эвакуировать раненых и больных. Они оказывают помощь не только пострадавшим военным, но и всем местным жителям, нуждающимся во внимании врачей», — написал Кадыров.

    Глава Чечни выразил благодарность начальнику медико-санитарной части МВД России по ЧР Рамзану Альдебирову и всем врачам, которые работают с ним.

    «Забота о других является для них наивысшей целью. Мы им очень признательны!» — говорится в сообщении.

    Не только медики, но и суровые воины СОБР «Ахмат» оказывают помощь мирным жителям, пострадавшим от действий нацбатальонов. Кадыров опубликовал видео, на котором чеченские бойцы заботливо помогают пожилым людям и женщинам.