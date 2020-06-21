Кадыров раскрыл результат теста на антитела

«Хочу огорчить вас, господа либералы, — мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел», — сообщил он.

Вместе с ним тесты также сдали члены команды КВН, работавшие волонтерами во время пандемии, а также сотрудники его пресс-службы и управления делами главы.

По словам Кадырова, тестирование показало, что 80% из числа сдавших анализы уже переболели коронавирусом. Среди представителей команды КВН симптомы болезни проявились у четырех участников из пяти проверенных.

«Единственным из них, кого не тронула инфекция, оказался Амирхан Сугаипов. И это не удивительно, учитывая его энергичность. Знаю, что и как волонтер он проявил себя очень активно», — отметил Кадыров.

Все, кто прошел тест, перенесли болезнь в легкой форме. Медицинская помощь им не понадобилась.

Позднее глава Чечни отредактировал пост во «ВКонтакте» и убрал слова про либералов.

Кадыров встретился с участниками сборной команды 20 июня. Во время пандемии коронавируса молодые люди отложили репетиции и стали волонтерами. Они развозили продукты, медикаменты, товары первой необходимости, помогали местным жителям решить бытовые проблемы. В завершении встречи Кадыров и участники КВН прогулялись по фруктовому саду и приусадебному участку.

В конце мая появились сообщения о возможном заражении Кадырова коронавирусом. По данным СМИ, за главой республики наблюдали врачи в московской больнице. Журналисты говорили о поражении у него 70% легких. В Чечне подобные заявления опровергли. Через несколько дней Кадыров появился на публике.