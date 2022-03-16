Кадыров раскрыл детали телефонного разговора с Путиным

Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров провели телефонный разговор после совещания по мерам социально-экономической поддержки регионов. Подробности беседы с российским лидером глава республики привел в своем Telegram-канале.

Кадыров напомнил, что совещание прошло в режиме видеоконференции, на которой президент России поставил задачи перед правительством и главами регионов по развитию субъектов и расширению полномочий губернаторов.

«Особо запали в душу слова президента: „Россия никогда не будет в жалком и униженном состоянии“. Я ни на секунду не сомневаюсь, что именно так и будет! Это слова глубоко любящего свою родину и свой народ человека», — подчеркнул глава Чечни.

Он напомнил, что сам рассказал о том, как военнослужащие, участвующие в спецоперации, вместе с жителями села Варваровка спасли около 500 детей, которых украинские националисты хотели выставить в качестве живого щита.

«По завершении совещания у нас с главой государства состоялся телефонный разговор. Президент, проявляя отеческую заботу, попросил меня беречь ребят. Я от имени всех бойцов выражаю Владимиру Владимировичу искренние слова благодарности за столь высокую оценку», — написал Кадыров.

Вооруженные силы России проводят специальную операцию по демилитаризации Украины. По данным Минобороны, при помощи высокоточного оружия уничтожается военная инфраструктура Украины.