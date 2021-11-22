Кадыров раскритиковал противников запрета об упоминании национальности преступника в СМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заинтересовался причинами, которыми руководствовались противники законопроекта об упоминании национальности преступника в СМИ. Лидер республики допустил, что у всех несогласных «одни и те же кураторы».

Кадыров выразил свое мнение в Telegram, указав на одинаковую позицию противников проекта закона.

«Если считаете, что национальность преступника должна быть указана, я только за!» — сказал глава Чечни.

Он заметил, что за девять месяцев 2021 года в России совершили более полутора миллионов преступлений. Абсолютное большинство из них, подчеркнул Кадыров, — не кавказцами. В пример он привел изнасилования, домогательства несовершеннолетних, грабежи, кражи и другие правонарушения.

«Сколько раз журналисты, болеющие за свободу слова, указали национальность преступника, его вероисповедание, место рождения или проживания?» — спросил чеченский лидер.

По его мнению, показная свобода слова несогласных с законопроектом распространяется только в случаях, когда в деле замешаны кавказцы.

Выгораживать кого-либо Кадыров не собирается и призвал наказывать виновных по закону. Тем не менее глава Чечни выступил за честное указание национальности каждого преступника «без оправданий или отговорок».

«В конце концов, в России или должно быть полное равноправие, или она скатится до беспредела и анархии», — заключил Рамзан Кадыров.