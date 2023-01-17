17 января 2023, 02:29
Кадыров раскритиковал попытки называть спецоперацию на Украине мировой войной
Глава Чечни Кадыров указал на неуместность попыток называть СВО мировой войной
Спецоперацию на Украине не нужно называть мировой войной. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале. Он назвал неуместными попытки навязать статус мирового конфликта, которые звучат от разных экспертов.
«Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят», — отметил чеченский лидер.
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Кадыров напомнил, что Китай, Индия, Пакистан и многие страны с совокупным населением в миллиарды людей продолжают сохранять нейтралитет, поэтому «до третьей мировой еще далеко»,
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Также глава Чечни заявил, что Запад и Европа передают Украине старую технику, которая не представляет существенной угрозы для российских военнослужащих.
«Россия — великая ядерная держава, которая может спокойно противостоять блоку НАТО и даже всему миру», — добавил он.
Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил слова президента Владимира Путина о мире без России. Говоря о ситуации на Украине, чеченский лидер назвал РФ великой ядерной державой. Он также обратил внимание на политические события, которые наблюдаются в странах Европы, тогда как на территории России сохраняется спокойная обстановка.
Рамзан Кадыров
Россия
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