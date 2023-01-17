Власть 17 января 2023, 02:29 Кадыров раскритиковал попытки называть спецоперацию на Украине мировой войной Глава Чечни Кадыров указал на неуместность попыток называть СВО мировой войной YouTube

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Спецоперацию на Украине не нужно называть мировой войной. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале. Он назвал неуместными попытки навязать статус мирового конфликта, которые звучат от разных экспертов.

«Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят», — отметил чеченский лидер.

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Кадыров напомнил, что Китай, Индия, Пакистан и многие страны с совокупным населением в миллиарды людей продолжают сохранять нейтралитет, поэтому «до третьей мировой еще далеко»,

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Также глава Чечни заявил, что Запад и Европа передают Украине старую технику, которая не представляет существенной угрозы для российских военнослужащих.

«Россия — великая ядерная держава, которая может спокойно противостоять блоку НАТО и даже всему миру», — добавил он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил слова президента Владимира Путина о мире без России. Говоря о ситуации на Украине, чеченский лидер назвал РФ великой ядерной державой. Он также обратил внимание на политические события, которые наблюдаются в странах Европы, тогда как на территории России сохраняется спокойная обстановка.