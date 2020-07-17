Кадыров раскритиковал чиновников, не подписанных на канал «Грозный»

Рамзан Кадыров обязал чиновников Чечни подписаться на все официальные соцсети республики. По его словам, там публикуется вся важнейшая информация.

«Они не товарищи нашему пути, они опасны для нас. Я не понимаю, если у человека есть страница в Instagram, как он может не подписаться на канал ЧГТРК «Грозный», — сказал Кадыров на выездном совещании правительства республики в слее Хой Веденского района.

Выступления главы Чечни опубликовали на официальных каналах республики. Перевод приводит портал «Кавказ.Реалии».

Кадыров также добавил, что госслужащего, не интересующегося событиями своей родины, можно назвать плохим работником.

Ранее стало известно, что Чечня закрыла въезд для туристов. Это вынужденная мера для предотвращения новой вспышки коронавируса в республике. Как рассказал начальник регионального управления ГИБДД Идрис Черхигов, таким образом власти хотят сберечь жизни и здоровье жителей региона.