Власть 12 февраля 2023, 19:54 Кадыров прокомментировал «планы» России по захвату Молдавии Глава Чечни Кадыров ответил на слова главы СНБО Украины: Россия готова дойти до Америки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Границы России изменятся тогда, когда страна сама этого захочет. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, комментируя слова главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что россияне имеют планы по захвату Молдавии, и его прогноз о развале Российской Федерации «на десяток стран».

Кадыров заявил, что приказы не обсуждаются, а выполняются. Поэтому если такой приказ будет от главнокомандующего, то российские бойцы отправятся даже на США.

Реклама

«Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. <…> Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить приказ в жизнь», — написал глава Чечни.

Реклама

Он также ответил на слова о развале нашей страны. Политик заявил, что попытки Запада осуществить это тянутся уже более 30 лет. Но этого никогда не случится, потому что «границы России меняются только тогда, когда, а она сама этого захочет».