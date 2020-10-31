Кадыров призвал Жириновского не говорить о религии

Глава Чечни пояснил, что слова Жириновского его удивили и возмутили.

«Жириновский опять занимается самопиаром. Но! Затронутая тема — совсем не такая, где можно или нужно зарабатывать пиар-очки. Поймите, наконец, что мусульмане даже себе не позволяют воссоздавать образ нашего любимого Пророка Мухаммада. А шутить и вовсе. <…> Поэтому Жириновскому лучше не касаться этой темы.», — написал Кадыров.

Также Кадыров затронул тему протестов в Москве. Он предостерег мусульман от необдуманных действий.

«Хотел бы также предостеречь российских мусульман от необдуманных действий. Не стоит устраивать митинги возле посольств Франции в нашей стране — от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации», — написал Кадыров.

Ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Жириновский заявил, что главы российских субъектов не должны ввязываться в конфликт из-за карикатуры во Франции. «Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены», — сказал лидер ЛДПР.

Руководитель Чеченской Республики жестко отреагировал на позицию французского лидера по отношению к карикатурам на пророка Мухаммеда. Он назвал главу Франции «лидером и вдохновителем терроризма». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова Кадырова и подчеркнул, что во внешней политике России надо ориентироваться на то, что говорит глава государства, а не руководитель региона.

Кадыров объяснил, что критиковал позицию президента Франции Эммануэля Макрона как мусульманин, а не как политик.