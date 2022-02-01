Кадыров призвал зарубежные страны вернуть в Россию родственников экс-судьи Янгулбаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к странам, в которых находятся родственники семьи Янгулбаевых. Политик предупредил, что их необходимо вернуть в Россию.

Кадыров на своей странице во «ВКонтакте» назвал уехавших за границу представителей семьи экс-судьи Сайди Янгулбаева «отморозками».

«Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеют. Лучше вышвырнуть их из страны и вернуть в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет», — подчеркнул чеченский лидер.

Он напомнил, что считает Янгулбаевых террористами «с лживыми и погаными языками». Их защиту Кадыров приравнял к содействию преступникам.

Чеченский народ, заметил политик, болезненно отреагировал на высказывания Янгулбаевых. В республике не намерены прощать им нападки на религию и многочисленные оскорбления.

Бывшего судью ВС Чечни Сайди Янгулбаева Кадыров ранее назвал воплощением предательства. В отношении сына экс-судьи Ибрагима Янгулбаева и Заремы Мусаевой, которую чеченские силовики увезли на допрос, возбудили дело об оправдании терроризма. Об этом писала «Газета.ru».