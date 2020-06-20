Кадыров призвал мусульман голосовать за поправки

Глава Чечни отметил, что это - историческое событие. Оно позволит закрепить важнейшие для общества принципы. По его словам, поправки являются важными для экономического, нравственного и духовного развития государства и народа.

«Я призываю всех мусульман России 1 июля выполнить гражданский долг и внести свою лепту в дальнейшее процветание нашей общей Родины — России! Мы с вами вместе должны принимать живое участие в жизни нашей страны», — подчеркнул он.

Он также добавил, что «Чеченская Республика является неотъемлемой частью великой России», в которой жители могут «свободно исповедовать и проповедовать ислам, строить мечети», а также «реализовать потенциал в науке, спорте, бизнесе, искусстве».

Ранее общество охраны природы нашло уникальную поправку к Конституции. Она сможет сделать Россию одной их передовых стран.