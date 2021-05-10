Кадыров призвал Израиль извиниться перед мусульманами

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «беспределом» применение силы против палестинцев в Восточном Иерусалиме и призвал Израиль извиниться перед мусульманами. В пятницу и субботу, 7 и 8 мая, произошли массовые столкновения палестинцев с израильской полицией.

Беспорядки начались вечером 7 мая на Храмовой горе. Палестинцы пытались забросать полицейских камнями. В ответ в них полетели резиновые пули.

В первый день пострадали более 200 палестинцев и 17 израильских полицейских. Во второй — минимум 90 палестинцев и один израильский военный, уточнила «Би-би-си».

Поводом для недовольства стала угроза выселения палестинских семей из Восточного Иерусалима. В понедельник, 10 мая, слушания по этому делу пройдут в Верховном суде Израиля.

По словам Кадырова, «в последнюю пятницу Рамадана, когда тысячи верующих собрались в мечети Аль-Акса, туда вломился до зубов вооруженный израильский спецназ».

Глава региона считает, что спецсредства применялись против «мирных, безоружных людей». Вся вина которых была в том, что они хотели помолиться.

«В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее», — написал Кадыров в Telegram.