Кадыров признался, что не видит себя на федеральных должностях

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что не хочет быть на федеральных постах, там он себя не видит. Он подчеркнул, что его место — в Чеченской Республике.

«Говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве — ни в качестве президента, ни в качестве министра и так далее. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду», — заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

Также он высказался о том, какой видит Россию. По его словам, страны должны отстаивать свои интересы, пока не пришлось защищать их на своей же территории. Кадыров написал, что если на Украине не смогут противостоять США, то РФ должна будет прийти украинцам на помощь. Таким образом руководитель республики дополнил свои слова о том, что отправил в соседнюю страну войска для наведения порядка, если бы был президентом России.

Он подчеркнул, что в этом посте делал заявление не как глава Чечни, а как человек. Кадыров добавил, что не получает никаких установок о том, что говорить или нет, от Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Рамзан Кадыров может, как и любой другой россиянин, претендовать на пост главы государства.